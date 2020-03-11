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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 6 وفيات و242 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
سجلت كوريا الجنوبية زيادة أخرى في الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث أظهرت بيانات اليوم الأربعاء 242 حالة جديدة وست حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 7755 وعدد الوفيات إلى 60 حالة.
غالبية الحالات، بما في ذلك 149 من الحالات الجديدة، تتركز في مدينة دايغو جنوب شرقي البلاد ومقاطعة نورث جيونغ سانج التي تضمها شمالي البلاد، طبقًا للمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وترتبط معظم الإصابات بأتباع طائفة مسيحية في دايغو، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2.5 مليون نسمة، ومستشفى في تشونجدو
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