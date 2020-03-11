القضاء التركي يسجن معارضا بزعم إهانة أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أصدرت محكمة تركية، مساء الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة 10 أشهر، بحق معارض ينتمي لحزب الشعب الجمهوري، بزعم "إهانة رئيس الجمهورية".



وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة، صدر الحكم عن محكمة الجنايات الابتدائية الـ14 بالعاصمة أنقرة، بحق فكري صاغلار، النائب البرلماني السابق عن الشعب الجمهوري.

وفي تصريحات صحفية قال أردال إيشيق، محامي المعارض التركي، إن "الحكم صدر بحق موكلي لأنه سبق وقال إن الرئيس رجب طيب أردوغان ينتمي لجماعة غولن التي يدرجها على قوائم التنظيمات الإرهابية"

وتابع المحامي: "لكننا سنواصل نضالنا ضد مثل هذه القرارات غير القانونية التي تستهدف المعارضة، وتتجاهل حرية التعبير والتفكير لدينا"، مشيرا إلى أنه يستعد للاستئناف على الحكم.

وجريمة إهانة رئيس الجمهورية الواردة في قانون العقوبات التركي، تُعَد واحدة من أكثر وسائل القمع السياسي في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

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وبموجب هذا القانون تم اعتقال المئات، وتنص المادة نفسها على السجن لمن يهين الرئيس من سنة حتى 4 سنوات.

وكانت وزارة العدل في تركيا قد أصدرت تقريرا يرصد القضايا التي حركتها السلطات بتهمة إهانة الرئيس خلال 2017.

وكشف التقرير أن 6 آلاف و33 قضية رفعت بتهمة إهانة أردوغان، ونفذت الأحكام الصادرة فيها بحق ألفين و99 متهما.

وبحسب التقرير، فقد تجاوزت أعداد قضايا إهانة أردوغان في 2018 نحو 5 آلاف قضية، مقابل 4 آلاف و187 قضية في عام 2016.

وارتفع عدد التحقيقات بتهمة إهانة أردوغان في عام 2018 إلى 26 ألفا و115 بزيادة على عام 2017 الذي كان يبلغ فيه الرقم 20 ألفا و539 تحقيقا.

والعام الماضي، تمت محاكمة 5 آلاف و223 شخصا من بينهم 168 طفلا خلال عام واحد.