شكرا لقرائتكم بايدن يمد يده لمنافسه ساندرز: تعال نهزم ترمب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد فوزه بثلاث ولايات في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي التي جرت الثلاثاء، وعلى الرغم من انتقاداته السابقة لمنافسه الشرس، مد المرشح الديمقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية جو بايدن يده إلى بيرني ساندرز الأربعاء، قائلاً "إن باستطاعتهما معا العمل لإنزال الهزيمة بالرئيس دونالد ترمب في انتخابات تشرين الأول/نوفمير".

وفي كلمة له بعد فوزه، اعتبر بايدن أنه وساندرز يتشاطران "هدفا مشتركا". وقال "أود أن أشكر بيرني ساندرز ومناصريه على شغفهم وطاقتهم التي لا تنضب". وأضاف "معا سوف نهزم دونالد ترمب وسنوحد هذه الأمة".

وتابع بايدن كلامه أمام مؤيديه المحتفلين في فيلادلفيا وزوجته جيل الى جانبه قائلا "الليلة نحن أقرب خطوة من إعادة الاحترام والكرامة والشرف إلى البيت الأبيض. هذا هو هدفنا النهائي".

فوز سهل

يذكر أن توقعات التصويت كانت أشارت في وقت سابق إلى فوز نائب الرئيس السابق بسهولة على ساندرز في ميشيغان، التي تعد الجائزة الكبرى في هذه الجولة من أجل نيل ترشيح الحزب الديموقراطي للرئاسة.

وكان ساندرز قد تغلب على هيلاري كلينتون في هذه الولاية الشمالية قبل أربع سنوات، لكن النتائج الأولية تشير إلى أن بايدن المعتدل تفوق على السيناتور اليساري بأكثر من 10 نقاط.

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يشار إلى أن هذا هو الفوز الثالث المرجح لبايدن هذه الليلة بعد ولايتي ميسيسيبي وميسوري، والأكبر في هذا اليوم من الانتخابات التمهيدية التي تشمل ست ولايات.

بايدن وساندرز (أرشيفية- فرانس برس)2

"الأمر لم ينته بعد"

وقبل انتخابات الثلاثاء كان بايدن قد جمع 670 مندوبا مقابل 574 لساندرز.

لكن لا يزال أمامهما نحو أكثر من نصف 57 جولة انتخابات تمهيدية، وعلى المرشح الفائز أن يجمع 1,991 مندوبا لضمان نيل ترشيح الحزب.

في المقابل، أشار موظفون في حملة ساندرز إلى أن أيا من المرشحين لم يصل بعد إلى منتصف الطريق لتحقيق هذا الهدف، متعهدين بمواصلة المعركة.

كما قالت نينا تيرنر الرئيسة المشاركة لحملة ساندرز "أكثر من نصف الولايات في البلاد لم تصوّت بعد. لا، الأمر لم ينته بعد".