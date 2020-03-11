شكرا لقرائتكم ابنة أول متوف بكورونا في لبنان: مات أبشع ميتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم تكن لارا تعلم أن والدها جان خوري (56 عاماً) سيرتبط اسمه بفيروس كورونا المستجدّ كأوّل ضحية في لبنان تُعلنها رسمياً وزارة الصحة، ليُدخل بذلك البلد الصغير في نادي الدول التي ينتقل فيها الفيروس من مرحلة تعداد الاصابات إلى مرحلة تسجيل الوفيات.

واكثر ما يعتصر قلبها أن والدها توفي بهذه الطريقة البشعة حتى من دون أن تودّعه بعدما مُنعت من رؤيته طيلة فترة الحجر الصحي الذي خضع له الذي امتد قرابة الاسبوعين، وكأن قدره ان يموت الف ميتة قبل ان يلفظ انفاسه الاخيرة.

شعر بعوارض الفيروس بعد عودته من مصر

وبصوت خافت يخرقه البكاء كلّما تحدّثت عن الآلام التي عاشها في الأيام الاخيرة من حياته، تروي لارا خوري ابنة أوّل ضحية لبنانية بكورونا لـ"العربية.نت" ما حصل مع والدها منذ 21 فبراير/شباط وحتى أمس الثلثاء "كنت انا ووالدي جان خوري في زيارة لمصر استمرت لايام حتى 21 فبراير/شباط، وبعد عودتنا شعر بالام في الحنجرة فسارعت الى إعطائه أدوية مضادة للالتهابات، لأنه كان يُصاب في كل عام بزكام يترافق مع سعال والتهابات وهو امر طبيعي ثم يتعافى بعد ان نُعطيه الادوية اللازمة".

وأضافت "بدأت اشعر بالخوف عليه عندما لم تنفع الأدوية المضادة للالتهابات التي كان يتناولها لايام من خفض حرارته فاقترحت عليه التوجّه الى المستشفى لانني شككت بإصابته إما بانفلونزا H1N1 او حتى فيروس كورونا، الا انه رفض ذلك لانه على حدّ قوله يُصاب بالزكام في هذه الفترة من كل عام".

أول ضحية لكورونا في لبنان

شكوك لارا المهندسة الكهربائية بإصابة والدها بفيروس كورونا كانت في محلها بعد أن قرأت عبر وكالة "فرانس برس" ان 6 حالات في فرنسا وواحدة في كندا تم تأكيد إصابتهم بالفيروس المستجدّ بعد ان كانوا في رحلة في مصر، لتكتشف بعد هذا الخبر ان والدها دخل دائرة الخطر وان ما يعانيه ليس زكاماً عادياً.

أصبت بالهلع

وتتابع "اُصبت بالهلع وطلبت من شقيقي أن يأخذ والدي الى المستشفى سريعاً وعند وصولهما أبلغ ادارة المستشفى بأن عوارض فيروس كورونا ظهرت على والدي إلا انهم اكدوا لنا ان نتائج الفحوصات التي اُجريت له تشير الى التهاب رئوي. عندها بدأت بالصراخ والبكاء لانني كنت متأكدة ان ما حلّ بوالدي ليس التهاباً رئوياً عادياً وانما كورونا الا ان الاطباء والممرضين في المستشفى اعادوا التأكيد انه مصاب بإلتهاب رئوي وانهم تواصلوا مع وزارة الصحة التي اوضحت لهم ان "مصر ليست بلداً موبوءاً".

بعد ذلك ادخلوا والدي الى قسم العلاج الرئوي ووضعوه في غرفة مشتركة مع مريض يُعاني من السرطان فطلبت منهم عزله في غرفة خاصة، لانه حتى لو كان يُعاني من التهاب رئوي فالافضل الا يتشارك الغرفة نفسها مع مريض اخر".

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وقالت "عندما لم تتحسن حالة والدي، خضع في اليوم التالي لفحص "كورونا" وظهرت النتيجة إيجابية، وبدأ وضعه الصحي يتدهور، خصوصاً انه تمت معالجته بحُقن الكورتيزون وهي غير ملائمة لشخص يعاني من فيروس "كورونا" لأنها تُضعف مناعة الجسم كما اكد لي اكثر من طبيب".

استهتار المستشفى

‘اة ذلك، حمّلت لارا مسشتفى المعونات الجامعي في مدينة جبيل مسؤولية وفاة والدها، لانها على حدّ قولها تعاملت مع حالته الصحية "بإستهتار". وقالت"عندما ساءت حالته جداً اصرّت إدارة المستشفى على نقله الى مستشفى رفيق الحريري ببيروت رغم ان وضعه الصحي لا يسمح بنقله الى مكان اخر، ومع ان ادارة مستشفى رفيق الحريري ابلغتهم بذلك الا انهم رفضوا إبقاءه عندهم".

من مستشفى رفيق الحريري في بيروت(فرانس برس)

ضغوط سياسية

وكشفت لارا عن ضغوط سياسية مورست على مستشفى رفيق الحريري لاستقبال والدها. وتحدّثت بحرقة عن طريقة نقله من مستشفى المعونات الى مستشفى رفيق الحريري وكأنهم كانوا يريدون التخلّص منه بشتّى الوسائل. وطريقة ايصاله الى مستشفى رفيق الحريري حيث لم يُعطَ الاسعافات اللازمة، سرّعت بوفاته".

وفي حين اسفت للشائعات التي تحدّثت عن ان والدي يعاني من امراض مُزمنة كالسكري وانه خضع لعملية القلب المفتوح وهو ما سرّع إصابته بالفيروس، علماً انه يُعاني فقط من "الضغط" وهو امر ليس بالخطير ولم يؤثر يوماً على حياته"، اعلنت لارا "ان المريض بالسرطان الذي تشارك غرفة المستشفى مع والدي بات مصاباً بالكورونا بعد ان خضع لفحص CPR ".

سأقاضي المستشفى

واشادت لارا خوري بطريقة تعامل الطاقم الطبّي في مستشفى رفيق الحريري مع وضع والدها على عكس مستشفى المعونات"، مؤكدةً "انها لن تسكت وسترفع دعوى ضد مستشفى المعونات التي قتلت والدي على حدّ قولها وهي ترفض حتى الان تزويدنا ومستشفى رفيق الحريري بالملف الصحّي الخاص به ما يؤكد تورّطها بما حصل مه".

وقالت بحرقة "بيّ مات ابشع موته" ومسشتفى المعونات مسؤولة بالدرجة الاولى عن ذلك لانها لم تُشخّص حالته بشكل صحيح".

كما ختمت حديثها كاشفة أنها تخضع مع شقيقها وخطيبها للحجر الصحي المنزلي بعد ان خضعوا لفحص كورونا وكانت النتيجة سلبية، مضيفة "يوم الاثنين المقبل ينتهي الحجر وسندفن والدي في هذا اليوم، وبعد ذلك سأقدّم طلب هجرة "وبخاطرك يا لبنان" لانني فقدت اعزّ شخص على قلبي بسبب الاستهتار".