اليوم.. قطع المياه عن مدينة طوخ لمدة 8 ساعات بالقليوبية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن قطع مياه الشرب عن مدينة طوخ، اليوم الأربعاء، الموافق 11 مارس الجارى لمدة 8 ساعات، تبدأ من الساعة الرابعة عصرًا، وحتى الساعة الثانية العاشرة مساء اليوم نفسه، وذلك لإجراء الصيانة بالمحطة المرشحة بالمدينة.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن من التليفون الأرضى.

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فيما أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، فتح تحقيق فى واقعة الفيديو الذى يظهر السيارة التابعة للشركة التى ألقت مياهًا غير صالحة للاستخدام بنهر النيل فى كفر شكر، موضحًا أنه تقرر إحالة السائق للتحقيق ونقله للعمل خارج المدينة.

وأكد "مجاهد"، أن المياه التى جرى إلقاؤها هى مياه ناتجة عن عطل خلف مستشفى كفر شكر المركزى، وأن هذا التصرف غير مقبول تمامًا، حيث إن الهدف الأساسى للشركة الحفاظ على مياه النيل بنشر فرق التوعية بالتنسيق مع التربية والتعليم والأوقاف والكنيسة والشباب والرياضة، إلى جانب العمل على تقديم كوب مياه نظيف للمواطن.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعى تداولت بعض الصور والمقاطع المصورة حول إلقاء سيارة تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، مياهًا غير صالحة للاستخدام بنهر النيل خلف مستشفى كفر شكر المركزى