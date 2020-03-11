الأوقاف: إقامة صلاة الجمعة في الساحات لتقليل التزاحم خوفًا من انتشار كورونا

كتدبير احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا تجرى مديريات وزارة الأوقاف حصرًا لساحات الصلاة لأداء صلاة الجمعة بها، لتقليل الصلاة بالأماكن المغلقة تلافيًا نقل العدوى.

ورصدت المديريات ما يقل عن 30% من المساجد لديها ساحات وعدد من المديريات لن تستطيع توفير ساحات، وجرى التنبيه بأن تكون الخطبة الأولى عن الشهداء ومدتها 10 دقائق والثانية عن النظافة ومدتها 5 دقائق.

وكانت وزارة الأوقاف، أكدت أنه حال عدم توفر ساحات مفتوحة بالمساجد ستقام الجمعة بالمسجد مع اتخاذ إجراءات النظافة المستمرة.

وكانت وزارة الأوقاف، أكدت أن أى واعظة تخالف تعليمات الوزارة بشأن عدم إقامة أى دروس أو تجميع للسيدات لغير الصلاة سيجرى إلغاء تصريحها فورًا .

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وحذرت وزارة الأوقاف، جميع العاملين بالأوقاف من الإدلاء بأى تصريحات فى هذا الشأن سوى ما ينشر على الموقع الرسمى للوزارة من بيانات رسمية فى مرحلة تتطلب أعلى درجة الدقة فى كل كلمة.

وصرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأن خطبة الجمعة المقبلة، التى سبق تخصيصها للحديث عن يوم الشهيد ومكانة الشهداء ستتضمن فى الخطبة الثانية تأكيدًا على أهمية النظافة والأخذ بالأسباب، وبما لا يجاوز الوقت الذى حددته الوزارة بخمس عشرة دقيقة كحد أقصى، محذرة من تجاوز هذا الوقت المحدد، مشددة على اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه من يخالف الموضوع أو يتجاوز الوقت.

من جانب آخر، وجه وزير الأوقاف بتكثيف التفتيش على المساجد للتأكد من أعمال النظافة بها، والتزام جميع العاملين بها بسائر تعليمات الوزارة الدعوية والإدارية.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن كل من الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية الحالى و الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق ولجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب التى عقدت أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور أسامة العبد، يؤيدون جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها وزارة الأوقاف فى مواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت الأوقاف، أن الجميع يؤيدون الإجراءات سواء بقصر عمل المساجد على الصلاة وخطبة الجمعة أم بتحديد وقت خطبة الجمعة بما لا يزيد عن خمس عشرة دقيقة، وما عرضه د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى هذا الشأن، وتمنى الجميع لمصر وسائر بلاد العالمين السلامة من كل داء داعين الله (عز وجل) أن يحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل سوء ومكروه