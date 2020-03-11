31 وفاة وأكثر من ألف إصابة بفيروس كورنا في الولايات المتحدة

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن "1004 أميركيين على الأقل، في 37 ولاية من الولايات المتحدة الأميركية بالإضافة إلى واشنطن العاصمة، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، بينما توفي 31 مريضا على الأقل بسبب الفيروس".
يذكر أنه تم إعلان أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في 21 كانون الثاني بولاية واشنطن، لكن تشخيص الحالات تسارع بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة. وفي بداية الشهر، تم الإبلاغ عن 70 حالة، معظمها مرتبط بالسفر إلى الخارج، ومنذ ذلك الحين، تزايد عدد الحالات الجديدة، بالعشرات، ثم بالمئات.
ودفع الانتشار السريع لفيروس كورونا الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات عاجلة في محاولة للحد من انتشار المرض، من أبرزها إغلاق مدارس وجامعات في ولايات عديدة وتوجيه دعوات للمواطنين بتوفير الادوية والغذاء كإجراء احترازي.
ومن بين تلك الولايات نيويورك وكاليفورنيا وميريلاند ومقاطعة كلومبيا، بعد اكتشاف حالات إصابة لطلاب، وعائلاتهم. وتعد نيويورك أبرز الولايات المتضررة.
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