وفاة جندي من الكتيبة النيبالية في ميس الجبل بحادث دهس

توفي جندي من الكتيبة النيبالية، العاملة ضمن "اليونيفيل"، متأثرا بجروح اصيب بها بعد أن دهسته إحدى شاحنات الكتيبة بالخطأ داخل موقع الكتيبة على طريق عام ميس الجبل - شقرا.
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