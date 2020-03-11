وفاة جندي من الكتيبة النيبالية في ميس الجبل بحادث دهس

توفي جندي من الكتيبة النيبالية، العاملة ضمن "​اليونيفيل​"، متأثرا بجروح اصيب بها بعد أن دهسته إحدى ​شاحنات​ الكتيبة بالخطأ داخل موقع الكتيبة على طريق عام ​ميس الجبل​ - شقرا.

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