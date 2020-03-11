تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في أندونيسيا

أعلنت سلطات ​أندونيسيا​ عن تسجيل أول حالة وفاة ب​فيروس كورونا​ في ​​​​​​​البلاد. وكان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أعلن قبل أسبوع أن الفحوص أثبتت إصابة إندونيسيتين بفيروس كورونا بعد أن خالطتا امرأة يابانية مصابة لتُسجل بذلك أول حالات إصابة مؤكدة، مشيرا الى أن امرأة تبلغ من العمر 64 عاما وابنتها (31 عاما) أصيبتا بالفيروس بعد اتصالهما بزائرة يابانية تقيم في ماليزيا وتأكدت إصابتها بعد رحلة لإندونيسيا.

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