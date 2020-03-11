بومبيو: للإفراج الفوري عن السجناء الأميركيين بسجون إيران بسبب تفشي كورونا

لفت وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​ إلى أنّ "التقارير عن انتشار فيروس "كوفيد-19" في السجون ال​إيران​ية مثيرة للقلق، وأقلّ ما تتطلّبه هو الإفراج الكامل والفوري عن كلّ المواطنين الأميركيّين المحتجزين لديها".

وشدّد في بيان، على أنّ "اعتقالهم وسط ظروف متدهورة بشكل متزايد، ينافي اللياقات الإنسانيّة الأساسيّة"، مركّزًا على أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ ستحمّل النظام الايراني المسؤوليّة المباشرة عن وفاة أي أميركي. ردّنا سيكون حاسمًا".

وكان قد أكّد المقرّر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، أنّ "الوضع المتعلق بفيروس "كورونا" في إيران مقلق للغاية".

وأعلنت إيران أمس الثلثاء وفاة 54 مصابًا بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة خلال يوم واحد منذ ظهور "كورونا" في البلاد.