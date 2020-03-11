الإستمرار بحظر مغادرة الأشخاص من إقليم هوبي الصيني والسماح بالعودة للعمل بقطاعات محددة

أعلنت حكومة إقليم هوبي ​الصين​ي "الإستمرار في حظر مغادرة الأشخاص من الإقليم وعاصمته ​ووهان​، في إطار الإجراءات لمواجهة فيروس "كورونا"، لافتةً إلى "الإستمرار في إغلاق ​المدارس​ حتّى إشعار آخر".

وأفادت في بيان، بـ"تنفيذ إجراءات عودة الأشخاص للعمل وفق معايير مختلفة من المخاطر الصحيّة"، مشيرةً إلى "السماح للأشخاص بالعودة للعمل في ووهان في قطاعات المواصلات العامة والمستلزمات الطبيّة واليوميّة"، موضحةً أنّه "يمكن للقطاعات في ووهان الّتي تؤثّر في عمليّات التصدير الوطنيّة والعالميّة أن تعود للعمل مع الحصول على موافقة".

وكانت قد أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين بأنّ "البر الرئيسي الصيني سجّل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، مقابل 19 حالة إصابة في يوم الإثنين، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكّدة في البر الرئيسي الصيني إلى 80778 حالة حتّى الآن".