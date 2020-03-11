وزارة الصحة الجزائرية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ والسكان وإصلاح ​المستشفيات​ ​الجزائر​ية، أنه "لم يتم تسجيل أي حالة جديدة ب​فيروس كورونا​ في البلاد"، مشيرة الى أن "نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته وزارة الصحة يبقى ساري المفعول كما تبقى الفرق الطبية مجندة وعلى أقصى مستويات التأهب".

وكانت الجزائر قد أعلنت فى وقت سابق عن اكتشاف 20 حالة إصابة ب​الكورونا​ بينهم 17 حالة من عائلة واحدة، بالإضافة إلى مواطنين عائدين من الخارج، ومواطن إيطالي تم ترحيله لبلاده.