حاكم ولاية نيويورك يعلن عن إنشاء منطقة احتواء لمنع انتشار كورونا

أعلن حاكم ولاية ​نيويورك​ ​أندرو كومو​ أنه بصدد نشر الحرس الوطني لإنشاء "منطقة احتواء" حول أجزاء من مدينة نيو روتشيل، لمنع انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد (كوفيد-19)، مشيرا الى أن "المدينة الصغيرة شمالي ولاية نيويورك تشهد إصابة أعداد متزايدة بفيروس كورونا".

وشدد كومو في إيجاز صحفي على أن "هذه الإجراءات ضرورية وسوف يتم تطبيق إجراءات الاحتواء في المنطقة، البالغ نصف قطرها 1.61 كيلومتر، اعتبارا من يوم غد الخميس وحتى 25 آذار الحالي. مما يعني أنه سوف يتم إغلاق ​المدارس​ ودور العبادة، فيما يمكن أن تظل الشركات المحلية مفتوحة"، معتبرا أن "هذا هو أكبر تحدٍ لنا الآن في مجال ​الصحة العامة​ في الولاية".

ولفت الى "أننا سنستخدم أيضًا الحرس الوطني في منطقة الاحتواء لتوصيل الطعام إلى المنازل وللمساعدة في تطهير الأماكن العامة"، مذكرا بأن "الخبراء يعتقدون أن الفيروس قد يكون قادرا على العيش على الأسطح الصلبة لمدة يومين أو أكثر. لذلك فهناك حاجة إلى تنظيف بشكل ملائم للأماكن العامة".