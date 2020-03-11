مدير مطار دمشق الدولي: أعمال التعقيم متواصلة ولا حالات مشتبه فيها

اوضح مدير ​مطار دمشق الدولي​ نضال محمد أنه لم يثبت أي حالة مشتبه في إصابتها ب​فيروس كورونا​، كما أنه لم يتم حتى الآن إحالة أي حالة من ​المطار​ إلى أي مشفى لأخذ عينات أو مسحات.

وأكد مدير المطار في حديث الى "الوطن" السورية، استنفار جميع الكوادر العاملة على مدار ​الساعة​، منوهاً بأن ​الطيران المدني​ يقوم بشكل مستمر بأعمال تعقيم منشآت ومباني المطار، بمعدل 3 مرات يومياً على الأقل، كما تم إلزام شركات الطيران بتعقيم طائراتها، علماً أن استمارة تحديد الموقع أصبحت شرطاً لابد من تقديمها.

مدير مشفى دمشق سامر خضر كشف في تصريح لـ"الوطن" أنه وصل عدد الحالات التي تم الاشتباه فيها وأجري لها التحاليل والفحوصات إلى 8 حالات، مؤكداً أن نتائج جميعها كانت سلبية، وتبين أنها مصابة بالإنفلونزا ومنها إصابات ذات رئة، لافتاً إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية الاحترازية ضمن المشفى.