أول حالات إصابة بكورونا في جاميكا وبوليفيا وباراغواي تعلق الدراسة

أكدت وزارة الصحة في جاميكا ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في العاصمة كينغستون.
وقالت الوزارة في بيان إن الحالة لامرأة جاميكية كانت قد "وصلت إلى البلاد قادمة من المملكة المتحدة".
وأضاف بيان الوزارة أن المرأة وصلت إلى الجزيرة في الرابع من اذار وتواصلت مع نظام الصحة العامة في التاسع من اذار وتخضع للعزل الطبي منذ ذلك الحين.
وفي بوليفيا أعلن وزير الصحة أنيبال كروز تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا في البلاد.
وقررت باراغواي تعليق الدراسة في المدارس العامة ومنع التجمعات الكبيرة لمدة 15 يوما بسبب المخاوف من فيروس كورونا.
وقال وزير الصحة جوليو مازوليني إنه تأكد ظهور حالتين حتى الآن في البلاد.
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