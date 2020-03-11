أول حالات إصابة بكورونا في جاميكا وبوليفيا وباراغواي تعلق الدراسة

أكدت ​وزارة الصحة​ في جاميكا ظهور أول حالة إصابة ب​فيروس كورونا​ في العاصمة كينغستون.

وقالت الوزارة في بيان إن الحالة لامرأة جاميكية كانت قد "وصلت إلى البلاد قادمة من ​المملكة المتحدة​".

وأضاف بيان الوزارة أن ​المرأة​ وصلت إلى ​الجزيرة​ في الرابع من اذار وتواصلت مع نظام ​الصحة العامة​ في التاسع من اذار وتخضع للعزل الطبي منذ ذلك الحين.

وفي ​بوليفيا​ أعلن ​وزير الصحة​ أنيبال كروز تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا في البلاد.

وقررت باراغواي تعليق الدراسة في ​المدارس​ العامة ومنع التجمعات الكبيرة لمدة 15 يوما بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة جوليو مازوليني إنه تأكد ظهور حالتين حتى الآن في البلاد.