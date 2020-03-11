"كورونا" عامل مساعد للحكومة

انتقد الكثيرون طريقة تعاطي الحكومة ال​لبنان​ية مع فيروس "كورونا" الذي انتشر كالنار في الهشيم في مختلف انحاء ​العالم​، وبغض النظر عن صحّة هذه الانتقادات او عدم صحتها، ورغم الجهد الذي تبذله الحكومة لمواجهة هذا المرض السريع الانتشار والاقرب الى الوباء، يمكن القول انّ له في مقابل كل سيئاته العديدة حسنة واحدة تصب فيمصلحة الحكومة وهي انه تمكن من وضع الازمة الاقتصادية والمالية في الحجر الصحّي.

سيطر "كورونا" على مفاصل ​الحياة​ اللبنانية، حتى انه دخل الى "المحرمات" من خلال اقتحامه ميادين ​الدين​ والطائفيّة، ونجح في تجميد الكثير من النشاطات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والرياضية وغيرها... هذه النقطة تلقّفتها الحكومة كنقطة ايجابيّة في السرداب المظلم الذي زاده المرض سواداً، فـ"ارتاحت" نوعاً ما من ترددات الزلازل التي طالتها بالنسبة الى طريقة تعاملها مع الازمة المالية وموضوع سندات "اليوروبوند"، واعطتها فسحة من ​التنفس​ للسماح لها بمواجهة المشاكل التي تعترضها براحة اكبر نسبياً. وقد تكون الفرصة سانحة امامهاللبدء ب​الاعلان​ عن الاجراءات الواجب اعتمادها، وهي بطبيعة الحال ستكون غير شعبية، وقد بدأ تسريب البعض منها على سبيل المثال لجهة ارتفاع سعر صرف ​الدولار​ بشكل رسمي، واعتماد ​سياسة​ Haircut، وتخفيض الفوائد... وهي امور ستلقى اعتراضاً بطبعية الحال، ولكن بسبب الـ"كورونا" سيكون هذا الاعتراض "مقبولاً" الى حد ما، ولن يتطور الى حدود "​الثورة​" او "​الانتفاضة​" لاسباب عدة ومنها بشكل اساسي، الاخذ في الاعتبار مخاطر التعرّض للمرض.

صحيح ان شريحة من اللبنانيين لم تتعامل مع "كورونا" بالجدّية التي يجب، كونها اعتبرت "العطلة القسرية" بمثابة "اجازة" للترفيه، فيما لعبت الحكومة في هذا الوقت ورقة الصناعيين للتخفيف من حدّة الانتقادات لها، وكان لقرار حاكم ​مصرف لبنان​ القاضي بإنشاء منصّة هدفها خدمة ​الاقتصاد اللبناني​ من خلال توفير تسهيلات قصيرة الاجل للمستوردين والمصدّرين، الصدى الايجابي لدى الصناعيين بشكل عام، وتمّ اعتبارها خطوة اولى على طريق استعادة النشاط الصناعي، واستمرار الحياة بالنسبة الى العديد من ​المصانع​ التي كانت مهددة بالاقفال بسبب الافلاس.

ولكن ورقة الصناعيين لن تدوم لوقت طويل، لانه سرعان ما ستظهر انتقادات من ابواب اخرى، ومع ان حضور "كورونا" سيحد من حماس المعترضين بعض الشيء، الا انه لن يكون هناك من مفر لمعالجة القضايا كما يجب. ولكن الراحة الداخلية التي وفّرها المرض للحكومة، من المرجح ان تنعكس قلقاً على الراحة الخارجيّة التي يعوّل عليها رئيس الحكومة حسّان دياب والوزراء للمساعدة على الخروج من هذه الازمة. فالمرض اخذ الحصة الاكبر من اهتمام الدول به، وبالاخص ​فرنسا​ والقارة الاوروبية، وهو امر يتضمّن سلبيات كثيرة لجهة عدم توافر الظروف للتعاطي بالاهمّية اللازمة مع موضوع انقاذ لبنان، ولكن من المؤكد ان هذه الدول وغيرها لن تقطع خطوط التواصل و​الاتصالات​ التي ستبقى مفتوحة لمتابعة ما سيتم التوصل اليه مع الدائنين في ملف "اليوروبوند" من جهة، وسرعة تعاطي الحكومة مع مطالب التغييرات المطلوبة للحدّ من الهدر والنزف المالي في ​الدولة​ من جهة ثانية.

باختصار، اعطى "كورونا" للحكومة ما لم يعطها ايّاه الكثير من اللبنانيين، وهو فترة زمنيّة تتمكّن من خلالها من التقاط انفاسها، والبدء بتمرير بعض القرارات الصعبة، ويبقى الشرط الوحيد ألاّ تتمتع الحكومة بهذا الهامش الضيّق من الوقت، وان تعمل لوضع خطوات عمليّة ملموسة تُشعر اللبنانيين بأن تغييراً ما طرأ على طريقة التعاطي الرسمي مع المشكلة التي تواجه البلد.