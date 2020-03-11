تسرب مياه عند تقاطع الوسط التجاري في شارع المصارف بيروت

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ عن تسرب مياه عند تقاطع الوسط التجاري ​شارع المصارف​- ​بيروت​، مشيرة الى أنه تم التواصل مع المفرزة المعنية للمعالجة​​​​​​​. إضغط للمزيد

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