نجم للحريصين على استقلالية القضاء ومجلسه الأعلى: لنحفظه بعيداً عن التسييس

اشارت وزيرة العدل ماري كلود نجم في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "غريب، فور تسلمي مشروع التشكيلات القضائية بدأت الحملة بتخيّل سيناريوهات الاجتماعات والمؤامرات الوهمية".
وتوجهت نجم للحريصين على استقلالية القضاء ومجلسه الأعلى بالقول: "لنحفظه بعيداً عن التسييس ولنحترم القانون مواطنين ومسؤولين".
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