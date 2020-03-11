نجم للحريصين على استقلالية القضاء ومجلسه الأعلى: لنحفظه بعيداً عن التسييس

اشارت وزيرة ​العدل​ ماري كلود نجم في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "غريب، فور تسلمي مشروع ​التشكيلات القضائية​ بدأت الحملة بتخيّل سيناريوهات الاجتماعات والمؤامرات الوهمية".

وتوجهت نجم للحريصين على استقلالية ​القضاء​ ومجلسه الأعلى بالقول: "لنحفظه بعيداً عن التسييس ولنحترم القانون مواطنين ومسؤولين".