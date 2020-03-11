وهاب: قانون العفو أصبح ضرورة ملحة ويجب أن يشمل الجميع مع إستثناءات بسيطة جداً

اعتبر رئيس ​حزب التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بان "قانون العفو أصبح ضرورة ملحة ويجب أن يشمل الجميع مع إستثناءات بسيطة جداً تتعلق بقتل عسكريين"، لافتا الى ان "السجون مكتظة والأوساخ والجراثيم تأكلها و​القضاة​ لا يتجرأون على تسريع المحاكمات، هذه أصبحت إعتقالات وخطف وليس توقيف".

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