حركة المرور كثيفة من جسر خلدة باتجاه أنفاق المطار بسبب تعطل سيارة داخل النفق الثاني

ذكرت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، أنّ "​حركة المرور​ كثيفة من ​جسر خلدة​ باتجاه أنفاق المطار، بسبب تعطّل سيارة داخل النفق الثاني، ودرّاج من مفرزة سير بعبدا في المكان للمعالجة".

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