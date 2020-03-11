خوري: إجراءات الوقاية بالكازينو كانت الأفضل في لبنان وقرار الإقفال موقت

أعلن المدير العام لـ"كازينو لبنان" رولان خوري، "أنّنا اتّخذنا إجراءات وقائيّة كبيرة وقويّة هي الأفضل في لبنان، وأُطمئن روّاد الـ"كازينو" أنّ الإقفال موقّت، لأنّنا لا نريد تحمّل مسؤوليّة الزبائن والموظّفين بموضوع فيروس "كورونا"،والـ"كازينو" هو المرفق السياحي الأوّل في لبنان".
وأكّد في حديث إذاعي، "وجوب أن نتعاطى بجديّة مع هذا الفيروس ولا سيما أنّ الـ"كازينو" هو مرفق مكتظ ويستقبل يوميًّا 4000 شخص تقريبًا"، لافتًا إلى أنّ "الأشخاص غير متحمّسين للمجيء إلى الـ"كازينو" والإختلاط".
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