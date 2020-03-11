لفت قريبون من "حزب الله"، في حديث إلى صحيفة "الجمهورية"، إلى أنّه "يرفض الشروط العلاجيّة الّتي لا تناسب وضع لبنان، بمعزل عن مصدرها، سواء كان "صندوق النقد الدولي" أو غيره، بل هي مرفوضة لديه حتّى لو طرحتها إيران".
وأوضحوا أنّ "الحزب ليس الوحيد في هذا الموقع، إذ سبق لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن اوضح من قبل، أنّه لا يمكن قبول كلّ شروط صندوق النقد"، معربين عن استغرابهم "تفسير البعض تمسّكه بضوابط وطنيّة للتعاون مع الخارج بأنّه اعتراض على الإصلاحات الجذريّة وتغطية للفاسدين، في حين سبق له أن أطلق مواجهة لا هوادة فيها ضدّ الفساد ودعمًا للإصلاح".
كانت هذه تفاصيل خبر قريبون من حزب الله للجمهورية: يرفض الشروط العلاجية التي لا تناسب وضع لبنان حتى لو طرحتها إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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