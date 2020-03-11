اشار عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ الى انه "لا بد من التنويه بخطوة مدعي عام التمييز القاضي ​غسان عويدات​ الرامية للدفاع عن حقوق المودعين في وجه تسلط واستنسابية ​المصارف​". ورأى انه "اذا نجح الأتفاق المعلن، يكون ​القضاء​ العادل، اثبت التزامه حماية المواطن حيث فشلت ​السلطة​ السياسية". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: لا بد من التنويه بخطوة مدعي عام التمييز في وجه تسلط واستنسابية المصارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.