حتي: سنتخذ الإجراءات لإعادة السائقين اللبنانيين المحتجزين عند الحدود التركية- العراقية فورا إلى لبنان

وعَد وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​، الّذي تفاجأ بقضيّة وجود 50 سائقًا ​لبنان​يًّا محتجزين عند الحدود التركية - ​العراق​ية منذ 20 يومًا خلال عودتهم من العراق، بـ"اتخاذ الإجراءات اللّازمة بدءًا من صباح اليوم لإعادتهم فورًا إلى لبنان".

وسأل في حديث صحافي، "لماذا لم يتّصلوا ب​السفارة اللبنانية​ في العراق أو بالسفارة اللبنانية في ​تركيا​؟"، مؤكّدًا أنّ "مدير الشؤون السياسية في الخارجية سيتواصل اليوم صباحًا مع السفير التركي لإعادتهم سريعًا إلى لبنان". وأعرب عن استغرابه "عدم تواصل السائقين مع المرجعيات الدبلوماسيّة الموجودة في العراق أو تركيا"، مؤكّدًا أنّ "أحدًا لم يتواصل مع ​وزارة الخارجية​ أو مع ​السفارات اللبنانية​ هناك وإلّا لكنّا أُبلغنا بالموضوع".

وركّز حتي على أنّه "إذا اتّصل لبنانيّ من ​الصين​ طالبًا العودة، نُسارع لإحضاره إلى لبنان فورًا. لذا، لن نتركهم. لكن كان عليهم الإتّصال بالخارجية فورًا وعدم الإنتظار 20 يومًا في هذه الحالة".