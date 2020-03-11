معلومات الجمهورية: حزب الله أعاد إلى حد ما "ركلجة" إيقاع موقفه إزاء صندوق النقد

أفادت المعلومات لصحيفة "الجمهورية" بأنّ "نقاشات داخليّة مكثّفة جرت أخيرًا في أروقة "​حزب الله​" حول هامش التعاطي مع "​صندوق النقد الدولي​" والخيارات الممكنة، للتخفيف من وطأة المأزق الراهن، وفرص الخروج من النفق بأقل الخسائر الممكنة".

ولفتت إلى أنّ "الحزب أعاد إلى حدٍ ما، "ركلجة" إيقاع موقفه إزاء الصندوق، ونمط مقاربته له، على قاعدة اقتناعه بأنّ الأزمة الحادّة تتطلّب نوعًا من البراغماتيّة في السلوك، إنّما من غير تبديل جوهر اعتراضه على مبدأ الاستسلام للشروط العلاجيّة المعلّبة أو التسليم بها، كأنّها قدر لا يُرد".