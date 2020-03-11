وزير الصحة: قطار تجهيز وتصدّي المستشفيات الحكومية انطلق

اشار وزير الصحة ​حمد حسن​ الى ان قطار تجهيز وتصدّي ​المستشفيات الحكومية​ انطلق؛ وكل شئ يتم شراؤه سيتم الاعلان عنه على موقع الوزارة تطبيقاً لمبدأ الشفافية والمحاسبة". وتابع وزير الصحة في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "لا تنسوا ان كل الدول عجزِت عن الحّل؛ والتوصيات نفسها قواعد الحماية: التغذية، النظافة و​الوقاية​ الشخصية والمجتمعية"؛ اضاف قائلا "دير بالك، ما تقول ما خصّني".

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