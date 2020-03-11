الجمهورية: الراعي قلق من الموضوع الصحي ويترقب من الحكومة الإنطلاق بخطوات سريعة لمعالجة الوضع المترهل

عَلِمت صحيفة "الجمهورية"، أنّ "البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ عَبّر في جلسته مع مستشار رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​، ​رامي الريس​، عن قلقه من الوضع الراهن، وتحديدًا ما يتعلّق بالموضوع الصحّي والإجراءات الّتي تتّخذها السلطات المعنيّة للحدّ من انتشار فيروس "كورونا".

ولفتت إلى أنّ "البطريرك الراعي أكّد الحرص على العلاقة مع جنبلاط، مُستذكرًا زيارته إلى ​المختارة​ في عام 2016 عندما افتتح كنيسة سيدة الدر، واصفاً إيّاها بالمناسبة الوطنيّة لجامعة. كما استذكر ​مصالحة الجبل​ الكبرى عام 2001، معتبرًا أنّها كانت محطّة مشرقة من ​تاريخ لبنان​ الحديث".

وأشارت المعلومات إلى أنّ "الراعي يترقّب من ​الحكومة​ أن تنطلق بخطوات سريعة لمعالجة الوضع المترهِّل على الصعيد الداخلي".