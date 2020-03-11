تسجيل 143 إصابة بفيروس كورونا في النمسا

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فيينا: أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 143 إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى جميع الولايات التسع. وأشارت وزارة الصحة النمساوية في بيان لها إلى استمرار حدوث زيادة يومية في عدد الحالات المصابة بالفيروس. مواضيع قد تهمك :

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