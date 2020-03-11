الولايات المتحدة تمدد الترخيص لهواوي بالعمل مع الشركات الأميركية حتى 15 مايو

نيويورك: منحت الولايات المتحدة الثلاثاء شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي 45 يوما اضافية لمواصلة العمل مع الشركات الأميركية.
ينتهي الترخيص الموقت الجديد في 15 مايو، وقبل ذلك كان من المقرر ان تنتهي صلاحية الترخيص السابق في 1 ابريل.
وفي مايو الماضي أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترمب انها ستحظر شركة هواوي في السوق الأميركية وتمنعها من شراء مكونات أميركية الصنع.
وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها من أن أجهزة هواوي قد تحتوي على ثغرات أمنية تسمح للصين بالتجسس على حركة الاتصالات، لكن الشركة الصينية تنفي هذا الاتهام.
باتت الشركات الاميركية وزبائن شركة هواوي في سوق الولايات المتحدة مجبرين على البحث عن بدائل لمعدات وهواتف هواوي.
ومنحت إدارة ترمب شركة هواوي رخصة موقتة تم تمديدها لمدة 90 يوما في نوفمبر، ثم لمدة 45 يوما في فبراير، وذلك حتى لا يتم عزل المناطق الريفية في الولايات المتحدة عن العالم ريثما يتم تأمين بديل لمعدات هواوي.
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