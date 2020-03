ثاني شخص يتعافى من الإيدز يكشف هويته ويحكي عن المرض

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty closeup of a red awareness ribbon for the fight against AIDS in the hand of a young caucasian man in a busy pedestrian street of a city

قبل عام من الآن، جرى الإعلان في بريطانيا، عن شفاء ثاني شخص في العالم من مرض فقدان المناعة المكتسبة "الإيدز"، وخلال الأيام الأخيرة، أعلن الرجل عن هويته وكشف عن اسمه وهو: آدم كاستييخو بعدما ظل يعرفُ في الإعلام بـ"مريض لندن".