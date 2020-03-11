شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دعوة عضو بالشيوخ الفرنسى..هل تتحرك أوروبا لحظر نشاط الإخوان فى أراضيها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد منتصر عمران، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن مطالبة عضو مجلس الشيوخ الفرنسي نتالي غولييه بشأن الدعوة إلى تعاون دولي لحظر التنظيم الدولي للإخوان يأتي في سياق المصالح الخاصة للدول الأوروبية التي ترى أن جماعة الإخوان أصبح تتشكل خطرا كبيرا على المجتمعات الأوروبية، متابعا: لذا نرى مثل هذه الدعوات تأتي خلال زيارة المسئولين الأوروبيين للدول العربية وخاصة الدول الخليجية للحصول على مكاسب لدولهم سواء استثمارات.

وقال القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، لـ"الخليج 365": إذا صدق هؤلاء في تصريحاتهم لأصدروا قرارات مصيرية بحظر الإخوان من سنوات وهناك مبررات لمثل هذا القرار لأن الأعمال التي قام بها التنظيم الدولي للإخوان ضد الدولة المصرية وكذلك ضد الإنسانية برمتها.

واستطرد :"لذا أرى عدم جدية مثل هذه الدعوات التي تخرج علينا من وقت لأخر عند المناسبات ولكن على أرض الواقع ليس هناك جديد بشأن حظ أوروبا لنشاط الإخوان في القارة العجوز".

وفى وقت سابق دعت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي نتالي غولييه إلى تعاون دولي لحظر جماعة "الإخوان" عالميا بحسب تصريحاتها التي أدلت بها في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط على هامش زيارتها إلى العاصمة السعودية الرياض.

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وأشادت غولييه بالدور السعودي في أمن واستقرار المنطقة، معتبرة أنه «دور مهم جداً»، وأوضحت أن «المملكة كانت تقود تحالفاً ضد الإرهاب، وهي تستمر في تعزيز مواجهة الكراهية عبر أدوات عدة، منها المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف».

وأشارت إلى أن «الموقع الاستراتيجي للمملكة، يساهم في محاربة وكلاء إيران في المنطقة، غير أننى أتصور أن الموضوع الأهم في هذا الأمر هو التعاون للوصول إلى حظر عالمي للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين».

ولفتت إلى أنها اطلعت على «الجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال.. التقيت فى اجتماعات متعددة مع المسؤولين بما في ذلك في مؤسسة النقد العربي السعودي ووزراء الأمن، ووقفت على الجهود السعودية المبذولة في هذا الشأن، فوجدت أن المملكة تقوم بتدريس جميع الالتزامات الدولية في هذا الشأن أو مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال».