شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة البرلمان:نحرص على مصلحة الصيادين والدولة بقانون حماية البحيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على خروج مشروع قانون "حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، للنور خلال دور الانعقاد الحالي، وفى سبيل تحقيق ذلك عقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات فى حضور التنفيذيين المعنيين بالقانون لسرعة الانتهاء منه فى أقرب وقت ليكون جاهز للعرض على البرلمان بالجلسة العامة.

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وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة حرصت خلال مناقشتها لمشروع القانون على فض بعض التشابكات الموجودة والنقاط الخلافية، والحرص على المصلحة العامة للمواطنين وللدولة فى نفس الوقت، وذلك في إطار حرص البرلمان على تعظيم الاستفادة من تنمية البحيرات واستغلالها وحماية تنمية الثروة السمكية، والأحياء المائية، لتنمية الاقتصاد القومى خلال الفترة المقبلة.

ولفت رئيس اللجنة، إلى أن اللجنة حريصة على صغار الصيادين، كما تم تمثيل جمعية الصيادين فى الجهاز المزمع إنشاؤه حتى لا يكون الأمر قاصر على الجهات التنفيذية، مؤكدا أن الفترة السابقة شهدت اهتمام كبير بالبحيرات، وذلك من خلال التطوير، وإزالة التعديات عليها، خاصة وأنها شهدت العديد من التعديات، فكان لزاما أن يكون هناك تشريع ليقضى على هذه التعديات ويجرم التعدى عليها، وفى نفس الوقت يعظم الاستفادة منها.

واستطرد الحصرى، أن مشروع القانون يعمل على دراسة واستغلال إمكانيات البحيرات وشواطئها وحرمها ومواردها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك، وأن تطوير البحيرات وحمايتها من التعديات من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، لأنها تمثل ثروة قومية لابد من الحفاظ عليها، وتنميتها وتطويرها، بما يحقق أعلى عائد للدولة والمواطنين فى نفس الوقت.