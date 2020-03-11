الرئيس الروسي يعلن شرط الترشح لفترة رئاسية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

وافق مجلس النواب الروسي في قراءة ثانية على التعديلات المقترحة على الدستور ما يمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حق الترشح لفترة ثانية.

وأوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن أحد التعديلات يسمح لرئيس الدولة الحالي، فلاديمير بوتين، بالترشح لفترة رئاسية جديدة في عام 2024 عندما يجب أن ينتخب سكان روسيا رئيسا جديدا للبلاد.

Advertisements

وكانت النائبة فالنتينا تيريشكوفا، رائدة الفضاء السابقة، هي التي اقترحت أن يمنح الدستور المعدل الرئيس بوتين هذا الحق حين قالت إن الدستور يجب أن يراعي هذه الإمكانية، مشيرة إلى أن القرار النهائي سيتخذه الشعب.

وصوت أعضاء مجلس النواب بالموافقة على ذلك بعد أن استمعوا إلى الرئيس بوتين الذي قال إن ما تقترحه النائبة تيريشكوفا يسمح لرئيس الدولة الحالي أن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية القادمة في حال صوت المواطنون بالموافقة على هذا التعديل في 22 أبريل المقبل.. وأضاف بوتين "هذا ممكن من حيث المبدأ شريطة أن تقرر المحكمة الدستورية رسميا ألا يتعارض هذ التعديل مع مباديء الدستور".

يشار إلى أن فلاديمير بوتين تسلم مقاليد الرئاسة لأول مرة عام 2000.