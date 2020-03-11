كوريا الجنوبية واليابان تختتمان محادثاتهما حول الخلاف التجاري بدون اتفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (أ ش أ):
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أنه لم يتحقق أي تقدم ملموس في محادثاتها الماراثونية التي استمرت يومين مع اليابان بشأن الخلاف التجاري الذي دام 9 أشهر.
وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن المحادثات انتهت صباح اليوم، وجاءت وسط توترات جديدة بين كوريا الجنوبية واليابان بعد أن أغلقتا حدودهما فعليا ضد بعضهما بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) على مستوى العالم.
وبسبب قيود السفر، أجرى المدير العام للسياسة التجارية الدولية "لي هو-هيون" المحادثات عبر الفيديو مع نظيره الياباني يويشي إيدا.
وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية إن الجانبين تبادلا المعلومات والآراء بشأن سياسات مراقبة الصادرات والمعلومات، قائلة "قدم البلدان ردود فعل إيجابية بشأن خطة كل منهما لتعزيز قدرات مراقبة الصادرات من حيث القواعد والسياسات"، لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل.
وتعتزم كوريا الجنوبية واليابان عقد اجتماع آخر في المستقبل القريب في سول واتفقتا على تعزيز التعاون في سياسة مراقبة الصادرات، وفقا للوزارة.
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