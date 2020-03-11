المغرب يعلن تسجيل ثالث إصابةٍ مؤكدة بفيروس "كورونا"

وكالات - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم، الثلاثاء 10 مارس 2020، تسجيل ثالث حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وقالت الوزارة إن الأمر يتعلق بسائح فرنسي عمره 52 عاما وصل إلى مراكش يوم السبت الماضي. Advertisements وأضافت أن السائح ظهرت عليه أعراض تنفسية أول أمس الأحد، تقدم على إثرها إلى المستشفى حيث إشتبه الطاقم الطبي في إصابته بالفيروس.

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