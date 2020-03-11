بايدن يواصل الفوز ويخاطب ساندرز: معا سوف نهزم ترامب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعا المرشح الديموقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية جو بايدن منافسه بيرني ساندرز، للتعاون والشراكة، حيث توجه إليه بالقول إن باستطاعتهما معا العمل لإنزال الهزيمة بالرئيس دونالد ترامب في انتخابات تشرين الأول/نوفمير.

وفي كلمة له بعد فوزه بثلاث ولايات في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي التي جرت الثلاثاء، اعتبر بايدن أنه وساندرز يتشاطران "هدفا مشتركا".

ويتفوق بايدن في استطلاعات أولية لناخبين بعشر نقاط صلبة على ساندرز الذي فاز بالولاية الشمالية في الانتخابات التمهيدية قبل أربع سنوات.

وهذا هو الفوز الثالث لبايدن بعد ولايتي ميسيسيبي وميسوري، وأكبر جائزة لهذا اليوم في الانتخابات التمهيدية التي تشمل ست ولايات.

وفي كلمة له بعد فوزه بثلاث ولايات في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي التي جرت الثلاثاء، اعتبر بايدن انه وساندرز يتشاطران "هدفا مشتركا".

وقال "أود أن أشكر بيرني ساندرز ومناصريه على شغفهم وطاقتهم التي لا تنضب".

وأضاف "معا سوف نهزم دونالد ترامب (...) وسنوحد هذه الأمة".

وتابع بايدن كلامه أمام مؤيديه المحتفلين في فيلادلفيا وزوجته جيل الى جانبه قائلا "الليلة نحن أقرب خطوة من إعادة الاحترام والكرامة والشرف الى البيت الابيض. هذا هو هدفنا النهائي".

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وأشارت توقعات التصويت إلى أن نائب الرئيس السابق فاز بسهولة على ساندرز في ميشيغان، التي تعد الجائزة الكبرى في هذه الجولة من أجل نيل ترشيح الحزب الديموقراطي للرئاسة.

وكان ساندرز قد تغلب على هيلاري كلينتون في هذه الولاية الشمالية قبل أربع سنوات، لكن النتائج الأولية تشير الى أن بايدن المعتدل تفوق على السيناتور اليساري بأكثر من 10 نقاط.

وكتب بايدن على تويتر "شكرا ميشيغان".

وقبل انتخابات الثلاثاء كان بايدن قد جمع 670 مندوبا مقابل 574 لساندرز.

ولا يزال أمامهما نحو أكثر من نصف 57 جولة انتخابات تمهيدية، وعلى المرشح الفائز أن يجمع 1,991 مندوبا لضمان نيل ترشيح الحزب.

وأشار موظفون في حملة ساندرز إلى أن أيا من المرشحين لم يصل بعد إلى منتصف الطريق لتحقيق هذا الهدف، متعهدين بمواصلة المعركة.

وقالت نينا تيرنر الرئيسة المشاركة لحملة ساندرز "أكثر من نصف الولايات في البلاد لم تصوّت بعد. لا، الأمر لم ينته بعد".