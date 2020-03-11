الولايات المتحدة تدعو إيران إلى الإفراج الفوري عن السجناء الأمريكيين المحتجزين لديها

الأربعاء 11 مارس 2020

دعت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إيران، إلى الإفراج الفوري عن السجناء الأمريكيين المحتجزين لديها، مع ورود تقارير عن انتشار فيروس كورونا المستجد في سجونها.



وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان، إن "الولايات المتحدة ستحمّل النظام الإيراني المسؤولية المباشرة عن وفاة أي أمريكي في سجونه"، مشيرا إلى أن رد واشنطن سيكون حاسما.

وأضاف: "التقارير عن انتشار فيروس كوفيد-19 في السجون الإيرانية مثيرة للقلق، وأقلّ ما تتطلّبه هو الإفراج الكامل والفوري عن كل المواطنين الأمريكيين".

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وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بلغ 291 حالة، بينما بلغت الإصابات 8 آلاف و42 حالة، فيما تعافى 2731 شخصاً.

وكشفت منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة، في بيان لها، الثلاثاء، تجاوز عدد ضحايا كورونا في 139 مدينة داخل 31 محافظة إيرانية حاجز 3000 شخص، واتهمت النظام الإيراني بإخفاء الأعداد الحقيقية للضحايا والمصابين.

وأشار التقرير إلى أن وفيات كورونا بين المسؤولين الإيرانيين بلغت حتى الآن 12 حالة، والإصابات 43 حالة على الأقل.