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تركيا ترحل ثالث ألماني خلال أسبوع بزعم الإرهاب

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا ترحل ثالث ألماني خلال أسبوع بزعم الإرهاب والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 مارس 2020

قالت مصادر في وزارة الداخلية التركية إنه تم ترحيل مواطن ألماني إلى بلاده بزعم "الإرهاب"، ليصبح ثالث ألماني يتم ترحيله خلال أسبوع.

 

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن المصدر قوله إن "الرجل كان مقاتلا إرهابيا أعيد إلى مقاطعته".

 

ولم يكشف المصدر عن المكان الذي كان يتجه إليه أو ما هي التهم التي واجهها.

 

وبحسب ما ورد، قالت وزارة الداخلية التركية إن السلطات الألمانية أبلغت بالترحيل.

 

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ووفقًا لمصادر وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، سيتم إرسال الرجل إلى هامبورج، لكن لن يتم اعتقاله لدى وصوله.

 

ويعد هذا هو الألماني الثالث الذي يتم ترحيله من قبل السلطات التركية بزعم الإرهاب.

 

السبت الماضي، قالت وزارة الداخلية التركية، إنه تم ترحيل مواطنين ألمانيين اثنين إلى بلدهما، ووصفتهما بـ"مقاتلين إرهابيين".

 

ووصفت الوزارة المشتبه بهما على أنهما "مقاتلان إرهابيان أجنبيان"، حسب وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.

 

ولم تذكر الوكالة مزيداً من التفاصيل عن الشخصين.

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