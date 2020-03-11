عاجل.. سقوط 16 قذيفة حوثية على الدريهمي والجبلية باليمن

الأربعاء 11 مارس 2020

اعتدت مليشيات الحوثي الإرهابية – المدعومة من إيران – مساء الثلاثاء، على قرى مديرية الدريهمي ومنطقة الجبلية بـ16 قذيفة مدفعية.



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وقال مصدر محلي إن المليشيات قصفت القرى السكنية في مديرية الدريهمي بـ 13 قذيفة مدفعية، كما أطلقت 3 قذائف على مزارع قرى مأهولة في منطقة الجبلية.

وتواصل المليشيات الحوثية الإجرامية التنكيل بالمواطنين الأبرياء، بعمليات قصف يومية على قراهم، في مختلف أنحاء محافظة الحديدة.