شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تفشي " كورونا" في إيطاليا... تعرف على أهم قرارات الحكومة الايطالية والان نبدء بالتفاصيل

واصل انتشار فيروس كورونا الجديد في إيطاليا المغلقه اليوم الثلاثاء ، حيث أكدت السلطات أن 81514 شخصا قد ثبتت إصابتهم وتوفي 631 منذ ظهور الوباء لأول مرة في شمال إيطاليا في 21 فبراير.

ويبدأ سريان مرسوم الحكومة الإيطالية الذي وضع البلاد تحت الإغلاق يوم الثلاثاء وسيستمر حتى 3 أبريل ، في محاولة لمنع انتشار وباء الفيروس التاجي المستمر. جاء ذلك بعد أن أعلنت إدارة الحماية المدنية مساء الاثنين عن إصابة 7985 شخصًا مصابًا.

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يعلق المرسوم جميع الأحداث الثقافية والدينية والتجارية والرياضية ، بما في ذلك حفلات الزفاف والجنازات وبطولة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم ، ويمنع السكان من السفر خارج بلديتهم باستثناء العمل الذي يمكن إثباته أو لأسباب تتعلق بالصحة.

وهي تغلق دور السينما والمتاحف ومرافق المراهنة والألعاب وأماكن العبادة والمدارس والجامعات ومرافق التزلج وحمامات السباحة وصالات اللياقة البدنية والمنتجعات الصحية

كما ينص أيضًا على ضرورة الحفاظ على "مسافة أمان شخصية" على بعد متر واحد على الأقل من الأشخاص الآخرين. يمكن أن تعمل البارات والمطاعم حتى الساعة 6 مساءً ، ولكن فقط طالما أنها تتيح للعملاء الحفاظ على تلك المسافة.