البنتاجون يرجح ارتفاع عدد جنوده المصابين بـ"كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البنتاجون يرجح ارتفاع عدد جنوده المصابين بـكورونا

الأربعاء 11 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الثلاثاء، بأن العدد الرسمي للجنود الأمريكيين المصابين بفيروس كورونا، والأفراد المرتبطين بهم، ربما يكون أقل من إجمالي عددهم الفعلي.



وقال البريجادير جنرال بالقوات الجوية بول فريدريكس في إفادة صحفية بالبنتاجون: "أعتقد أن من المرجح وجود مزيد (من الإصابات) بالنظر إلى ما نراه حاليا في أرجاء المعمورة"، وذلك بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة جندي ثاني بالفيروس.

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والأحد الماضي، أصيب جندي أمريكي من مشاة البحرية (مارينز) بفيروس كورونا الجديد، وهو يعد ثالث حالة إصابة مؤكدة بالفيروس لعسكري بجيش الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكي (البنتاجون)، الأحد، أن التحاليل الطبية أثبتت إصابة الجندي بفيروس كورونا بعد عودته من السفر للخارج.

وقال متحدث باسم البنتاجون، إن "الجندي كان قد عاد في الآونة الأخيرة من الخارج، حيث كان في مهمة رسمية. وتم إبلاغ وزير الدفاع مارك إسبر والبيت الأبيض".