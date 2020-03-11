- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البنتاجون يرجح ارتفاع عدد جنوده المصابين بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البنتاجون يرجح ارتفاع عدد جنوده المصابين بـكورونا
الأربعاء 11 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الثلاثاء، بأن العدد الرسمي للجنود الأمريكيين المصابين بفيروس كورونا، والأفراد المرتبطين بهم، ربما يكون أقل من إجمالي عددهم الفعلي.
وقال البريجادير جنرال بالقوات الجوية بول فريدريكس في إفادة صحفية بالبنتاجون: "أعتقد أن من المرجح وجود مزيد (من الإصابات) بالنظر إلى ما نراه حاليا في أرجاء المعمورة"، وذلك بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة جندي ثاني بالفيروس.
والأحد الماضي، أصيب جندي أمريكي من مشاة البحرية (مارينز) بفيروس كورونا الجديد، وهو يعد ثالث حالة إصابة مؤكدة بالفيروس لعسكري بجيش الولايات المتحدة.
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكي (البنتاجون)، الأحد، أن التحاليل الطبية أثبتت إصابة الجندي بفيروس كورونا بعد عودته من السفر للخارج.
وقال متحدث باسم البنتاجون، إن "الجندي كان قد عاد في الآونة الأخيرة من الخارج، حيث كان في مهمة رسمية. وتم إبلاغ وزير الدفاع مارك إسبر والبيت الأبيض".
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاجون يرجح ارتفاع عدد جنوده المصابين بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.