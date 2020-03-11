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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زعيم المعارضة التركية يهاجم أردوغان بعد إهانته في موسكو

الأربعاء 11 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعرب زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، عن امتعاضه واستنكاره للطريقة التي أهين بها الرئيس، رجب طيب أردوغان، خلال زيارته مؤخرا لموسكو للقاء نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.



اء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، الأربعاء، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.

وقال قليجدار أوغلو إن "الصور التي عرضها التلفزون الروسي وتُظهر انتظار أردوغان في موسكو، والوفد المرافق له، كانت مقصودة لإهانتهم".

وتابع: "لم يُر مثل هذا العار من قبل. هذا أمر لا يُصدق. ولن نسمح أن يفعلوا هذا بتركيا".

وأشار إلى أن "هذه المشاهد آلمتني جدا، والأكثر إيلاما أن هذا الوفد ذهب لروسيا بإشارة أصبع من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف "الجميع بلا استثناء ظهروا بشكل فاضح، فوزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو وهو ينتظر يتصبب عرقا لدرجة أنه استخدم الملفات التي معه للتهوية، وآخر أخذ يتفقد سقف المكان، وثالث أخذ يتلفت حوله في انتظار الفرج".

ومضى قليجدار أوغلو قائلا: "فضلا عن رابع أخذ يهندم رابطة عنقه (في إشارة إلى وزير الدفاع خلوصي آكار)، لكن رغم هذا فإني أستنكر هذا الأمر".

وكان زعيم المعارضة التركية يعلق على مقطع فيديو يكشف عن مسلسل إهانة بوتين لأردوغان قبيل لقائهما في القمة الأخيرة التي انعقدت حول إدلب السورية بموسكو.

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وفي مقطع فيديو نشره موقع صحيفة "جمهورييت" المعارضة، يظهر الرئيس التركي ووفد مرافق له وهم يمرون من أحد الأبواب، حيث تم إيقافهم جميعا لفترة تزيد على دقيقتين؛ ما أدى لظهور حالة من الامتعاض والتوتر على وجه أردوغان.

وتعقيباً على ذلك، عنونت وكالة Rossiya 1 الفيديو على صفحتها بـ"أردوغان ينتظر بوتين تحت صورة ألكسندر سوفوروف، وهي لوحة لقائد شهير في الإمبراطورية الروسية، خاض عدة حروب ضد العثمانيين وانتصر فيها بين 1774 و1786".

وفي الفيديو، ظهر أردوغان والوفد المرافق له وهم بانتظار إشارة الدخول إلى القاعة التي يوجد فيها بوتين، في حركة بدت لافتة وبعيدة عن البروتوكولات الصارمة والمواعيد الدقيقة في مثل تلك اللقاءات.

الصحف التركية عدت ما جرى "إهانة للوفد التركي"، مشيرة إلى أن العديد من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تناقلت مقطع الفيديو وسط حالة من الامتعاض والاستهجان لما حدث.

تجدر الإشارة إلى أن موسكو قبل وخلال هذه الزيارة تعمدت إهانة الوفد التركي في أكثر من مناسبة.

فقبل الزيارة التي جرت الخميس الماضي، تعمدت وزارة الخارجية الروسية، نشر تغريدة ذكرت فيها تركيا بهزيمة العثمانيين في الحرب بين البلدين، التي دارت بين عامي 1877 و1878، وانتهت بفوز الإمبراطورية الروسية، وذلك في خطوة أثارت حالة من الجدل في أنقرة، خصوصا أنها تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين الطرفين نوعاً من التوتر.

وخلال الزيارة، أحدثت صورة أظهرت عدداً من الوزراء الأتراك كانوا ضمن الوفد المرافق للرئيس أردوغان، وهم يقفون تحت تمثال إمبراطورية روسية قهرت العثمانيين 11 مرة، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهذه الحرب التي انتصرت فيها الإمبراطورية الروسية انتهت بتوقيع معاهدة "كوتشوك قاينارجه" في بلغاريا.

كما أنه كان هناك مجسم صغير يتوسط الخلفية الموجود وراء الرئيسين أردوغان وبوتين، خلال مباحثاتهما في موسكو.

وذكرت وسائل الإعلام أن هذا التمثال يجسد الجنود الروس خلال الحرب التركية - الروسية.