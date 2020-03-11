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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأزهر الشريف يضع خطة طوارئ لمواجهة كورونا
الأربعاء 11 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أصدر وكيل الأزهر، الشيخ صالح عباس، منشورا يحدد الضوابط التنظيمية، لمواجهة ظهور فيروس كورونا بمختلف قطاعات الأزهر الشريف، تماشيا مع التوجهات التي صدرت عن وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة ظهور الفيروس.
وتضمنت التعليمات الصادرة تعليق التجمعات بشتى أشكالها من أنشطة ومسابقات ورحلات ومعسكرات، إلا عند الضرورة القصوى وبعد العرض على السلطة المختصة.
كما تضمنت تفعيل دور الزائرة الصحية بالمعاهد الأزهرية والاهتمام بالمتابعة المستمرة للطلاب، وإطلاق حملات توعية واسعة النطاق وتشمل برنامج وقاية يتضمن التوعية من الأوبئة والاهتمام بالنظافة، نشر وتوزيع بوسترات التوعية الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية.
وشملت أيضا تقييد حركة سفر الطلاب الوافدين والعرض على السلطة المختصة قبل إصدار أي موافقة، ومتابعة رش وتطهير جميع المباني والمقرات والحجرات والتوجيه بمتابعة التهوية والنظافة باستمرار.
كما ضمت تعليمات الأزهر وقف حركة سفر المبعوثين بالقطاع الدعوي خلال هذه الفترة والرجوع إلى سفارة الدولة المعنية قبل السماح بالسفر، وذلك بعد العرض على السلطة المختصة، وتجهيز غرف حجر صحي لاستخدامها حال الاشتباه في أي حالة إصابة.
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