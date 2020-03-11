بنس: أميركا ستصدر توصيات لوقف انتشار "كورونا" بأربع ولايات

اعلن نائب الرئيس الأميركي ​مايك بنس​ بإن السلطات الاتحادية ستكشف خلال ​الساعات​ القادمة عن توصيات تهدف إلى وقف انتشار ​فيروس كورونا​ في الولايات الأربع الأكثر تضرراً حتى الآن. وقال بنس للصحفيين في البيت الأبيض: "سنعمل خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة ليس فقط مع ولاية ​واشنطن​ ولكن مع ​كاليفورنيا​ و​نيويورك​ و​فلوريدا​ وسنكشف عن توصياتنا، توصيات "السي دي سي" في إشارة إلى المراكز الاتحادية لمكافحة ​الأمراض​ و​الوقاية​ منها.

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