بايدن لساندرز: معا سوف نهزم ترامب

مد ​جو بايدن​ المرشح الديمقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية يده إلى ​بيرني ساندرز​ ليقول له إن "باستطاعتهما العمل معا لإنزال الهزيمة بالرئيس ​دونالد ترامب​ في انتخابات تشرين الثاني".

وفي كلمة له بعد فوزه بمندوبي 3 ولايات في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، قال بايدن إنه وساندرز يتشاطران "هدفا مشتركا". وأضاف "أود أن أشكر بيرني ساندرز ومناصريه على شغفهم وطاقتهم التي لا تنضب".

من جانب آخر، تشير التوقعات إلى فوز جو بايدن في الانتخابات التمهيدية التي أجراها الحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتقدم خطوة كبيرة نحو نيل ترشيح الحزب لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية ويوجه ضربة قاسمة لمنافسه بارني ساندرز، الذي تبددت آماله في المنافسة.