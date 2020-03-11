إرتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" في البر الرئيسي الصيني إلى 80778 بعد تسجيل 24 إصابة جديدة

أفادت لجنة الصحة الوطنية في ​الصين​ بأنّ "البر الرئيسي الصيني سجّل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، مقابل 19 حالة إصابة في يوم الإثنين، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكّدة في البر الرئيسي الصيني إلى 80778 حالة حتّى الآن".

وقد سجّل إقليم هوبي، مركز انتشار الفيروس، جميع حالات الوفيات الجديدة ومنها 19 حالة في ​ووهان​ عاصمة الإقليم.

وكان قد وصل عدد الوفيات جراء انتشار الفيروس في البر الرئيسي الصيني إلى 3158 حالة حتّى يوم الثلثاء، بزيادة 22 حالة عن يوم الإثنين.