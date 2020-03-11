كوريا الجنوبية تسجل 242 إصابة جديدة بـ"كورونا"

اعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن كوريا الجنوبية سجلت 242 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء ليصل العدد الإجمالي للإصابات بالبلاد إلى 7755 حالة.
وجاءت أحدث الأرقام بعد يوم من تراجع معدل الإصابات الجديدة إلى أدنى مستوى خلال 11 يوما.
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