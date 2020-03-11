كوريا الجنوبية تسجل 242 إصابة جديدة بـ"كورونا"

اعلنت المراكز الكورية لمكافحة ​الأمراض​ و​الوقاية​ منها، أن ​كوريا الجنوبية​ سجلت 242 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ اليوم الأربعاء ليصل العدد الإجمالي للإصابات بالبلاد إلى 7755 حالة.

وجاءت أحدث الأرقام بعد يوم من تراجع معدل الإصابات ​الجديدة​ إلى أدنى مستوى خلال 11 يوما.