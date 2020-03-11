وزارة الصحة في بنما أعلنت تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بنما "تسجيل أوّل حالة وفاة بفيروس "كورونا" في البلاد". وكان وزير الصحة قد أفاد يوم الإثنين بأنّ "بلاده سجّلت أول حالة إصابة بالفيروس، وهي لامرأة تبلغ من العمر 40 عامًا".

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