البرلمان الاسباني يرفض التحقيق مع الملك السابق خوان كارلوس في قضية غسل أموال

قرر البرلمان الإسباني عدم فتح ​تحقيق​ في قضية غسل أموال يشتبه أن الملك السابق ​خوان كارلوس​ على علاقة بها، وذلك رغم التقارير التي ذكرت أن ​سويسرا​ تعتزم المضي قدما بهذه القضية.

وقال مصدر في البرلمان إن حزب بوديموس الاسباني اليساري المتشدد طالب بفتح تحقيق بالقضية، لكن هيئة برلمانية "رفضت طلبه تشكيل لجنة تحقيق".

وقبل أسبوع أوردت صحيفة "تريبيون دي جنيف" اليومية أنه في عام 2008 تلقى خوان كارلوس مبلغ 100 مليون ​دولار​ (88 مليون يورو) من الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز عبر حساب سويسري لكيان مسجل في بنما.

وأضافت الصحيفة أنه في العام 2012 أعطى ​الملك عبدالله​ 65 مليون دولار من هذا المبلغ إلى عشيقة الملك الأسباني خوان كارلوس السابقة كورينا زو ساين ويتغنشتاين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من الملف قولها إن هذه التحويلات في قلب تحقيق فتحته السلطات في جنيف عام 2018 لـ"الاشتباه بعملية غسل أموال واسعة".