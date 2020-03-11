القاضي ابراهيم: ما تم التوصل إليه مع المصارف شديد الأهمية وإيجابياته سيلمسها المواطن فورا

أكّد المدعي العام المالي القاضي ​علي ابراهيم​، في تصريح صحافي، أنّ "ما تمّ التوصّل إليه مع ​المصارف​ شديد الأهميّة، والتزمت المصارف بتنفيذ ما تقرّر، وإيجابيّاته سيلمسها المواطن فورًا"، لافتًا إلى أنّ "القرار الّذي سبق أن اتخذناه، قد أعطى نتائجه لناحية حماية المودع وحفظ حقوقه، وعَين ​القضاء​ ساهرة دائمًا لحفظ كرامات الناس وحقوقهم كاملة".

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